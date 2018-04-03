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Холдинг VEON отказался от покупки Global Telecom
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Холдинг VEON отказался от покупки Global Telecom 

Прайм 17 минут назад
Холдинг VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd. ), владеющий российским ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), отозвал предложение о покупке телекоммуникационной компании Global Telecom Holding S. A. E (GTH), поданное 8 ноября 2017 года, говорится в сообщении VEON.
Компания указывает, что решение об отзыве предложения связано с тем, что за данное время одобрение сделки получено не было. Предложение было подано на рассмотрение Египетскому органу финансового надзора (EFRA).
VEON в ноябре прошлого года предлагала купить более 1,997 миллиарда акций или 42,31% Global Telecom Holding S. A. E (GTH) почти за 899 миллионов долларов.
VEON объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие активы холдинга — российское ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и итальянский Wind Telecomunicazioni. Крупнейшими акционерами являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).
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