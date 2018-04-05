Ещё
Суд признал банкротом московский банк «Солидарность»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд признал банкротом московский банк «Солидарность» 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом московский банк «Солидарность», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд открыл в отношении банка процедуру конкурсного производства сроком на год. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.
ЦБ РФ в январе оценил «дыру» в капитале банка «Солидарность» в 7,15 миллиарда рублей.
По состоянию на 15 декабря 2017 года временная администрация, введенная регулятором, оценивала активы банка в 2,98 миллиарда рублей при обязательствах в 10,13 миллиарда рублей.
Банк России с 15 декабря прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Решение об отзыве было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк на момент отзыва являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 ноября 2017 года занимал 184-е место в банковской системе РФ.
РИА Новости: последние новости
В московском метрополитене появятся новые банкоматы ВТБ Четыре туроператора прекращают деятельность В Госдуму внесли законопроект о замене срока охраны авторских прав
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма121
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции221
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»538
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании94
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение