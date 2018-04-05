Суд признал банкротом московский банк «Солидарность»

Суд открыл в отношении банка процедуру конкурсного производства сроком на год. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов

ЦБ РФ в январе оценил «дыру» в капитале банка «Солидарность» в 7,15 миллиарда рублей.

По состоянию на 15 декабря 2017 года временная администрация, введенная регулятором, оценивала активы банка в 2,98 миллиарда рублей при обязательствах в 10,13 миллиарда рублей.

Банк России с 15 декабря прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Решение об отзыве было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк на момент отзыва являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 ноября 2017 года занимал 184-е место в банковской системе РФ.