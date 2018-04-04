«Дыра» в капитале московского банка «Мастер-Капитал» составила 1 млрд руб

Активы банка по результатам обследования составили 1,536 миллиарда рублей, обязательства — 2,543 миллиарда рублей.

Банк России с 20 февраля отозвал лицензию у банка «Мастер-Капитал» в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, деятельность «Мастер-Капитала» была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля занимал 302-е место в банковской системе РФ.