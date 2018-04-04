Ещё
«Дыра» в капитале московского банка «Мастер-Капитал» составила 1 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

«Дыра» в капитале московского банка «Мастер-Капитал» составила 1 млрд руб 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Прайм
Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка «Мастер-Капитал», лишившегося лицензии в феврале, составила 1,007 миллиарда рублей, следует из вестника Банка России.
Активы банка по результатам обследования составили 1,536 миллиарда рублей, обязательства — 2,543 миллиарда рублей.
Банк России с 20 февраля отозвал лицензию у банка «Мастер-Капитал» в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По данным ЦБ, деятельность «Мастер-Капитала» была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля занимал 302-е место в банковской системе РФ.
Прайм: последние новости
РФ с вводом новых газопроводов снизит транзит через Украину до 10-15 млрд кубов - Миллер Бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса‍ Председателем правления Росбанка станет Илья Поляков, Дмитрий Олюнин вернется в ВТБ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе255
Украине «перекроют» Керченский пролив809
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»140
Путин заявил о полном разгроме ИГ371
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение