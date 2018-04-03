Названы самые прибыльные виды малого бизнеса в России

Наиболее доходными видами бизнеса стали продуктовые магазины (доходность пять рублей на один рубль инвестиций), турфирмы (3,3 рубля) и аптеки (2,5 рубля). Меньше всего прибыли приносили в 2017 году кафе (42 копейки с одного рубля), магазины одежды и обуви (43 копейки) и рестораны (67 копеек).

Эксперты отметили, что доходность инвестиций в прошлом году была в диапазоне 0,2-2,4 рубля на каждый рубль выручки, что сопоставимо с показателями докризисного 2014 года (0,1-0,9 рубля). Нижняя граница окупаемости малого бизнеса составила 0,9 года (в 2016 году она была 2,4 года, а в 2015 — 2,1 года).

При этом самыми прибыльными видами бизнеса в прошлом году стали магазины продуктов, центры детского развития и хостелы. Магазины и центры детского развития связаны с продажами товаров первой необходимости для всех слоев населения, а хостелы стали альтернативой для малообеспеченных слоев населения в рамках внутреннего туризма и рабочих поездок, отмечается в исследовании.

Основной проблемой для непроизводственного сектора малого бизнеса стала низкая покупательская способность россиян. Развитию бизнеса, как говорится в исследовании, мешает отсутствие частных инвестиций. Почти все государственные инфраструктурные проекты дают только кратковременный эффект, отмечают эксперты. Основными ожидаемыми драйверами роста в 2018 году для малого бизнеса являются программа реновации в Москве и чемпионат мира по футболу.

Самые прибыльные виды деятельности малого бизнеса по итогам 2017 года:

Продуктовые магазины — 5 рублей выручки на 1 рубль инвестиций

Турфирмы — 3,33 рубля

Аптеки — 2,5 рубля

Автосервисы — 1,67 рубля

Центры детского развития — 1,67 рубля

Хостелы — 1,43 рубля

Автомойки, включая шиномонтаж — 0,71 рубля

Рестораны — 0,67 рубля

Магазины одежды и обуви — 0,43 рубля

Кафе — 0,42 рубля