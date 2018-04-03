ОБЗОР: Рынок акций РФ вырос на позитиве от нефти

МОСКВА , 3 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Рынок акций РФ вырос во вторник по основным индексам на позитиве от нефти и попытках американских площадок подрасти.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,32%, до 2263,85 пункта, индекс РТС — на 0,24%, до 1237,06 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.43 мск рос на 18 копеек, до 57,66 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 70,74 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,61%, до 68,01 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Российские торговые площадки, открывшись некоторым снижением, в течение всего дня умеренно подрастали, закрывшись на значениях, близких к уровням открытия, но всё же в «плюсе». На фоне вчерашнего обвального падения американских рынков это выглядит очень даже неплохо", — отмечает Алексей Коренев из «Финама».

РОСТ "ЧЕРКИЗОВО" НА ПЛАНАХ SPO Акции «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, к закрытию торгов выросли на 1,25% — до 1215 рублей на фоне сообщения компании о намерении провести вторичное размещение обыкновенных акций (SPO) с листингом на Московской бирже и планах после этого изменить дивидендную политику. Компания может ежегодно платить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Компания планирует привлечь примерно 150 миллионов долларов, которые направит на общекорпоративные цели, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения. Отмечалось, что после SPO, семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю.

Успешность SPO будет во многом зависеть от того, насколько внятно и убедительно компания сможет объяснить свою стратегию роста в новых рыночных реалиях, когда основные рынки сбыта продукции ключевых сегментов компании — птица и свиноводство, на которые приходится по 40% консолидированной EBITDA группы — близки к насыщению", — считает Марат Ибрагимов , старший аналитик «БКС Глобал маркетс».

"Очевидно, эта стратегия будет основана на экспансии на новые экспортные рынки. При этом инвесторы, скорее всего, не захотят заплатить большую премию к цене выкупа акций, проведенного компанией в прошлом году, когда она составила 1300 рублей за акцию", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции ЧТПЗ (6,41%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 4,99%, префы — на 3,75%), акции «Полюса» (2,9%), ВТБ (2,27%), префы "Башнефти" (1,82%), а также акции "Роснефти" (1,36%), НЛМК (1,17%) и акции ФСК «ЕЭС» (1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Настроения на российском фондовом рынке во вторник часто менялись. С одной стороны, инвесторы хорошо помнят, что внешнеполитический риск никуда не делся, и не торопятся с покупками. С другой, осложнений в отношениях с Лондоном у Москвы пока нет, поэтому интерес к приобретениям может и вернуться со временем. Индекс Мосбиржи остается заключенным в рамки 2230-2265 пунктов, индекс РТС сохраняется в целом диапазоне 1228-2140 пунктов", — комментирует положение Анна Бодрова из «Альпари».