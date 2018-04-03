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Baker Hughes может продать бизнес по производству газовых датчиков за $900 млн
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Baker Hughes может продать бизнес по производству газовых датчиков за $900 млн 

Прайм 31 минуту назад
Нефтесервисная компания Baker Hughes, подконтрольная многопрофильной компании General Electric (Baker Hughes, a GE company, BHGE), рассматривает возможность продажи своего подразделения по производству оборудования для обнаружения и учета расхода газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, стоимость данного бизнеса компании может составлять около 900 миллионов долларов. Указанное подразделение производит газовые датчики и системы газового мониторинга для промышленных предприятий — производителей нефтехимической продукции и электрогенераторов. В этой связи, как указывают источники, интерес к покупке могут проявить компании, специализирующиеся на производстве аналогичного оборудования.
Мировые нефтесервисные компании стараются сосредоточиться на ключевом бизнесе и продают непрофильные активы в попытке восстановиться после сильного падения цен на нефть, которые достигли своего минимума в январе 2016 года, а затем начали постепенное восстановление.
Baker Hughes, a GE company (BHGE) является одной из крупнейших мировых нефтесервисных компаний, образована в июле 2017 года путем слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric). Крупнейшим акционером компании является General Electric с долей в 62,5%. Компания работает более чем в 120 странах мира.
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