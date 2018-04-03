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«Ценовая аномалия»: эксперты подвергли сомнению первенство ЛУКОЙЛа
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«Ценовая аномалия»: эксперты подвергли сомнению первенство ЛУКОЙЛа 

ИД «Собеседник» 31 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Новости о лидерстве ЛУКОЙЛа по капитализации среди российских нефтегазовых компаний объяснили отчетностью и особенностями биржевого рынка.
Одной из главных новостей недели стал выход компании ЛУКОЙЛ на первое место по капитализации среди российских топливно-энергетических компаний. На момент закрытия торгов на Московской бирже 28 марта акции ЛУКОЙЛа оценивались в 3,298 трлн руб. (второй результат после Сбербанка с 5,624 трлн руб.).
«Результаты торгов на Московской бирже отражают как объективные тенденции рынка, так и его субъективные особенности, не имеющие прямого отношения к реальной экономике, — считает Михаил Зимин, журналист издания «Нефть и капитал». — Безусловно, компания Вагита Алекперова является одним из ведущих игроков на топливно-энергетическом рынке России, однако по основным производственным показателям безусловным лидером она, конечно, не является. Основную причину медийного лидерства ЛУКОЙЛа, видимо, все-таки стоит искать в «лукавой цифре»».
Если сравнить физические объемы производства, то ЛУКОЙЛу похвастаться особо и нечем, отмечает эксперт: компания значительно уступает конкурентам по добыче и запасам. В 2017 году она добыла 80,9 млн тонн нефти, «Роснефть» — 225,6 млн тонн, «Газпром нефть» — 86,75 млн тонн. Запасы «Роснефти» по классификации SEC составили 37,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента, «Газпром нефти» — свыше 20 млрд баррелей, а у ЛУКОЙЛа — всего 12,1 млрд баррелей. Наконец, в 2017 году «Газпром нефть» переработала 40,11 млн тонн нефти, «Роснефть» — 112,8 млн тонн, а ЛУКОЙЛ — 67,2 млн тонн (отметим, что и мощности по переработке у ЛУКОЙЛа значительнее, чем у «Газпром нефти»).
«Важный вопрос — как считать капитализацию ЛУКОЙЛа, — называет один из важнейших факторов неожиданного «успеха» фирмы в комментарии для Business FM начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов. — Если ее считают с учетом квазиказначейских акций, то капитализация будет дороже. Если же эти акции не считать, получается, что, наоборот, «Роснефть» по-прежнему остается дороже». По мнению Суверова, ценовая аномалия, связанная с лидерством ЛУКОЙЛа по капитализации, является временной.
«Нефть и капитал» обращает внимание также на то, что привлекательность ЛУКОЙЛа для инвесторов выросла после сообщений о планах обратного выкупа акций и росте дивидендов компании при цене нефти выше $50 за баррель. Внесло свою лепту и заявление менеджмента компании о том, что введение налога на добавленный доход в России может позволить ЛУКОЙЛу едва ли не вдвое нарастить добычу углеводородов. Правда, этим планам создает угрозу возможное продление соглашения по ограничению уровня добычи нефти в формате ОПЕК+.
Между тем сейчас «Роснефть» добывает в два с половиной раза больше нефти, чем ЛУКОЙЛ. «При этом „Роснефть“ — „дешевая“, а ЛУКОЙЛ — „дорогой“… Я считаю, что сейчас время продавать ЛУКОЙЛ и покупать „Роснефть“, — говорит директор аналитического департамента компании „Альпари“ Александр Разуваев. — Инвесторы на фоне геополитической ситуации любят частные компании. В российском нефтяном секторе их не такой большой выбор».
Прямо сейчас «Роснефть» добывает в два с половиной раза больше нефти, чем ЛУКОЙЛ // фото: Антон Белицкий / Global Look Press
На «предвзятость» рынка, вызванную как любовью инвесторов к частным компаниям и их страхом перед политическими рисками, так и субъективными особенностями, тоже не имеющими отношения к реальной экономике, указывает и инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский: «После результатов этих торгов, когда капитализация ЛУКОЙЛа на какое-то время превысила капитализации других нефтегазовых компаний, мы же не будем менять все акции компании „Роснефть“ на акции ЛУКОЙЛа. Эти показатели больше интересуют СМИ. Рынок глупый и нелогичный. За увеличением капитализации не следует, что у ЛУКОЙЛа больше активов, чем у „Роснефти“, просто в тот момент рынок предпочел ЛУКОЙЛ… Понравилось, что у ЛУКОЙЛа выросла эффективность добычи, при этом у других компаний улучшение показателей было связано с физическим увеличением добычи или переориентацией экспорта на более прибыльные рынки».
Обнародование новой стратегии компании; информация о погашении 12% казначейских акций; хорошая годовая отчетность — все эти факторы, безусловно, повлияли на информационный фон вокруг ЛУКОЙЛа. Как, например, и получение компанией в 2017 году $1,45 млрд от продажи акций компании «Архангельскгеолдобыча». Однако насколько за таким «медийным лидерством» скрывается лидерство реальное? «Возникает если даже не ощущение некого „пузыря“, то хорошей работы с информационными инструментами тех, кому интересно сыграть на акциях ЛУКОЙЛа», — заключает Михаил Зимин.
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