Правительство РФ уже потратило три четверти резервного фонда на 2018 год

Почти три четверти (74,7%) резервного фонда правительства РФ на этот бюджетный год были потрачены уже в первом квартале. Уже приняты решения о расходовании 157,3 млрд рублей из 210,7.

Половина средств выделена регионам, остальное — на различные текущие проекты. У нового правительства с мая в резерве будет не более 53,4 млрд рублей.

Крупнейшую статью расходов составили «предвыборные» траты фонда, сообщает «Коммерсант». Кроме того 36,7 миллиарда ушло на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала, 20 миллиардов — на поддержку сбалансированности бюджетов (обычно эти средства идут на выполнение майских указов), 10 миллиардов направлены на ремонт детских поликлиник. В «нерегиональной» части потраченного крупных статей расходов нет. 12,2 млрд рублей пошли на поддержку автопрома, 10 млрд — на «направление „Кооперация и экспорт“, 6 миллиардов — на поддержку проекта „Сухой Суперджет 100“, 7 миллиардов — сельскому хозяйству (из них 5 — на субсидии строителям теплиц).

Напомним, в список расходов резервного фонда попали также траты, связанные с пожаром в кемеровском ТЦ „Зимняя вишня“. Семьи погибших получили по миллиону рублей.

Резервы правительственного фонда на оставшиеся три квартала 2018 года очень невелики, отмечает издание. Для их увеличения в экстренном случае потребуется пересмотр бюджета.