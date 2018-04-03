Правительство РФ одобрило льготы для автопрома

Государство выделит на поддержку российского авторынка и производителей машин 10 миллиардов рублей.

Окончательное решение, которое позволит выделить десять миллиардов рублей из резервного фонда для поддержки автопрома, приняло правительство РФ . Денежные средства в 2018 году направят на льготное автокредитование, субсидирование лизинга, развитие газомоторной техники и не только.

Отметим, с прошлого года кабмин весьма активно обсуждал предоставление субсидий для развития электромобильного транспорта. Однако, согласно окончательному решению по господдержке российского авторынка, на эти цели средства из резервного фонда не возьмут. Как отмечает «Коммерсант», представители Минпромторга не объяснили, почему электротранспорт не попал в утверждённый документ.

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Программы господдержки авторынка РФ получат в два раза меньше денег

Согласно информации, озвученной на Российском автомобильном форуме, в текущем году правительство РФ выделит на программы господдержки авторынка 34,4 миллиарда рублей. Напомним, в прошлом году сумма составляла 62,3…

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Большая часть субсидий будет направлена на стимулирование продаж машин в лизинг, с этой целью правительство выделило четыре миллиарда рублей. Средства будут потрачены на предоставление скидок лизингополучателям и компенсацию выпадающих доходов лизинговых компаний. С помощью этой меры в РФ планируется реализовать в 2018 году не менее 15 000 единиц.

На льготное автокредитование решено выделить ещё три миллиарда рублей. Как подсчитали специалисты, благодаря этому удастся в текущем году продать не менее 35 500 новых машин.

Напомним, в раКВах этой меры господдержки реализуются востребованные в РФ программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяют со скидками купить в кредит легковую машину, чья цена не превышает 1 450 000 рублей. Под условия подходят те водители, у которых ранее в собственности не было машины, а также те, у кого есть несовершеннолетние дети.

Ранее эксперты рассказали о том, что по итогам прошлого года россияне купили в кредит около 713 600 легковых автомобилей. Это почти половина (48,9%) от общего количества приобретённых новых машин на рынке РФ.

Для предоставления скидок покупателям газомоторной техники выделено 2,5 миллиарда рублей, которые направят производителям таких машин. Ещё 500 000 000 рублей предполагается дать автопроизводителям Дальневосточного федерального округа: эти средства помогут осуществить перевозки выпущенных автомобилей в другие регионы России.

На Дальнем востоке, в частности, находится завод компании «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», на котором в феврале 2018 года стартовало производство кроссоверов CX-9. Японские семиместные автомобили локальной сборки уже в мае будут у российских дилеров продукции Mazda.

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По материалам: www.kolesa.ru