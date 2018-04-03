Банкам предъявят дополнительное требование для принятия их гарантий 

Правительство России дополнило перечень требований для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Установлено дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их банковских гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — говорится в документе.
Использование таких кредитных рейтингов банков — ключевой фактор оценки кредитоспособности кредитных организаций, отмечается в постановлении. Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству России и ЦБ разработать план по ускорению темпа роста инвестиций в основной капитал. Срок выполнения поручения до 15 июля 2018 года.