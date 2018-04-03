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Около 1,4 млрд рублей пойдет на расширение дороги к аэропорту «Платов»
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Около 1,4 млрд рублей пойдет на расширение дороги к аэропорту «Платов» 

АиФ Ростов 57 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Около 1,4 млрд рублей предполагается направить на расширение дороги от северного обхода Ростова-на-Дону до аэропортового комплекса «Платов».
Согласно информации из официальных источников, в настоящее время донской минтранс объявил аукцион с целью определения подрядчика, который займется расширением трассы.
Итоги конкурса панируется подвести 25 апреля.
Второй этап строительства дороги от северного обхода Ростова-на-Дону до аэропорта, по итогам которого она станет четырехполосной на всем протяжении, должны начать в сентябре.
Завершить работы предполагается в ноябре 2019 года.
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