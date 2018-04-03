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Рынок акций: худшее начало квартала с 1930 года
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Рынок акций: худшее начало квартала с 1930 года 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Начало нового квартала на американских рынках ознаменовалось очередным обвалом. Более того, это худший старт II квартала со времен Великой депрессии.
Zerohedge
Основные фондовые индексы потеряли в пределах 3%, достигнув минимумов, зафиксированных в начале февраля. И хотя аналитики отдельных банков пытаются найти какие-то поводы для оптимизма, падение продолжается практически без остановок. Один из банков в своем обзоре сообщил, что в ближайшие два месяца компании выплатят дивиденды на сумму около $400 млрд, что поддержит рынок. Сложно сказать, будет ли так на самом деле, ведь далеко не факт, что инвесторы захотят реинвестировать деньги в падающий рынок. По сути, любой рывок котировок наверх становится поводом для новых продаж.
Zerohedge
Помимо общего негатива на рынках инвесторов пугает «торговая война» США и Китая. Пока страны обмениваются ударами, озвучивая меры, которые они будут вводить в отношении друг друга. Впрочем, еще есть время все исправить, поскольку все эти меры вступят в силу лишь в мае, а сейчас есть возможность для переговоров. Отдельно стоит выделить историю компании Tesla. «Вести. Экономики» уже писали о ее печальном финансовом состоянии, о понижении рейтинга до «мусорного» уровня, а также обвале акций и облигаций. Глава компании Илон Макс 1 апреля пошутил, написав, что Tesla подала прошение о банкротстве. Вероятно, он уже сожалеет о своей выходке. В понедельник акции потеряли еще 5%, а облигации демонстрируют вертикальное снижение.
Zerohedge
Обвал на фондовых рынках США не оказал существенного влияния на валютный рынок. Котировки пары евро/доллар, хотя и снижались в ходе сессии, завершили день с минимальными изменениями. А вот на рынке нефти случился обвал. Фьючерсы потеряли около 3%, баррель североморской смеси Brent опустился ниже $68.
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