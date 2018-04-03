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«Нафтогаз Украины» отключил отопление и начал экономить
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«Нафтогаз Украины» отключил отопление и начал экономить 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Украинская компания «Нафтогаз» обратилась в «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в офисе организации в целях экономии средств и газа. Об говорится в сообщении компании в Facebook.
«Мы попросили «Киевэнерго» отключить отопление в нашем офисе. Таким образом мы выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ», — говорится в сообщении.
Решение компании было озучено на фоне очередного витка конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом». В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по договору о транзите газа. По решению арбитража российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов для транзита. Но с учетом прошлого решения суда, принятого в декабре 2017 года, сумма снизилась до 2,56 миллиарда.
«Газпром» остался несогласен с вердиктом и в начале марта объявил о разрыве контрактов с украинской компанией. Переговоры о расторжении контрактов начались 27 марта.
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