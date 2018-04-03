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«Нафтогаз» попросил отключить отопление в офисе компании в целях экономии
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«Нафтогаз» попросил отключить отопление в офисе компании в целях экономии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Нафтогаз» попросил «Киевэнерго» отключить отопление в офисе компании в целях экономии, следует из сообщения украинской нефтегазовой компании в Facebook.
«Мы попросили «Киевэнерго» отключить отопление в нашем офисе. Этим мы выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании — присоединяйтесь», — говорится в сообщении.
2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа по причине того, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательствам между компаниями существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. 5 марта Миллер сообщил, что «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» покупать у «Газпрома» 5 млрд кубометров газа в год в рамках решения по судебному спору между двумя компаниями по цене на российский газ.
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