«Нафтогаз» попросил отключить отопление в офисе компании в целях экономии

«Нафтогаз» попросил «Киевэнерго» отключить отопление в офисе компании в целях экономии, следует из сообщения украинской нефтегазовой компании в Facebook.

«Мы попросили «Киевэнерго» отключить отопление в нашем офисе. Этим мы выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании — присоединяйтесь», — говорится в сообщении.

2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа по причине того, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательствам между компаниями существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. 5 марта Миллер сообщил, что «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.