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У пассажиров «Аэрофлота» появится интернет за 1000 рублей
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«Аэрофлот» запустит услугу безлимитного интернета на борту за 1000 рублей 

RB.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» запустит услугу безлимитного доступа в интернет на борту самолетов за 800 и 1000 рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджера компании.
Услугу безлимитного доступа в интернет планируется запустить в июле 2018 года. Пассажиры смогут выбрать между двумя тарифами: доступ к интернету на один час за 800 рублей или на все время полета за 1000 рублей. Скорость интернета будет 10 Мб/с.
Сейчас ни одна российская авиакомпания не предоставляет пассажирам доступ в интернет, заявил директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он отметил, что ранее услуга предоставлялась на широкофюзеляжных лайнерах авиакомпании «Трансаэро», которая прекратила полеты в октябре 2015 года.
Услуга по доступу к лимитированному по объему интернету уже есть на широкофюзеляжных дальнемагистральных судах «Аэрофлота». Расценки за интернет-трафик различаются в зависимости от типа самолета. Так, на бортах Airbus 330 трафик стоит от $5 (10 Мбайт) до $50 (150 Мбайт), а на Boeing 777 — от $5 (10 Мбайт) до $40 (100 Мбайт).
В ближайшее время возможность доступа в интернет через WiFi будет реализована на 81 узкофюзеляжном самолете Airbus 320 и 321. Тендер на работу выиграла «Стэк.ком». Сообщается, что первые восемь Airbus 320 уже оснащены системой WiFi-доступа, остальные получат необходимое оборудование до декабря 2019 года.
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