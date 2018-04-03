НПФ «Будущее» отчитался об убыточном инвестиционном результате в размере 6 млрд рублей

Инвестиционный результат негосударственного пенсионного фонда «Будущее» составил убыток в размере 6 млрд руб. по итогам 2017 года, следует из отчетности фонда. В 2016 году инвестиционный результат был положительным и составил 8,6 млрд руб.

«Результат инвестиционной деятельности за 2017 год сформирован под давлением ситуации в банковском секторе и связанной с ней отрицательной переоценкой финансовых активов в размере 21,7 млрд рублей. За счет реализации данного фактора инвестиционный результат составил убыток в размере 6 млрд рублей», — говорится в документе.

НПФ объяснил отрицательный инвестиционный результат двумя ключевыми факторами.

Также фонд провел отрицательную переоценку акций ВТБ . «Отрицательная переоценка акций банка ВТБ в портфеле на 8,1 млрд руб. Снижение стоимости акций банка ВТБ на 37% (с 0,07419 руб. до 0,04711 руб.) за 2017 год связанно с присоединением дочернего общества ВТБ24 и определением цены выкупа бумаг у несогласных с реорганизацией акционеров ниже, чем текущая котировка (цена выкупа 3,8 коп. при цене 6,1 коп. на Московской бирже на момент объявления)», — отметили в фонде.

Совокупный доход НПФ «Будущее» за 2017 год составил 2,1 млрд руб. по сравнению с совокупным убытком в размере 5,5 млрд руб. годом ранее.