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НПФ «Будущее» отчитался об убыточном инвестиционном результате в размере 6 млрд рублей
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НПФ «Будущее» отчитался об убыточном инвестиционном результате в размере 6 млрд рублей 

Rambler News Service 36 минут назад
Инвестиционный результат негосударственного пенсионного фонда «Будущее» составил убыток в размере 6 млрд руб. по итогам 2017 года, следует из отчетности фонда. В 2016 году инвестиционный результат был положительным и составил 8,6 млрд руб.
«Результат инвестиционной деятельности за 2017 год сформирован под давлением ситуации в банковском секторе и связанной с ней отрицательной переоценкой финансовых активов в размере 21,7 млрд рублей. За счет реализации данного фактора инвестиционный результат составил убыток в размере 6 млрд рублей», — говорится в документе.
НПФ объяснил отрицательный инвестиционный результат двумя ключевыми факторами.
Первым является отрицательная переоценка ценных бумаг финансовой группы «Открытие» объемом около 12 млрд руб. в связи с санацией банка «Открытие» Фондом консолидации банковского сектора.
Также фонд провел отрицательную переоценку акций ВТБ. «Отрицательная переоценка акций банка ВТБ в портфеле на 8,1 млрд руб. Снижение стоимости акций банка ВТБ на 37% (с 0,07419 руб. до 0,04711 руб.) за 2017 год связанно с присоединением дочернего общества ВТБ24 и определением цены выкупа бумаг у несогласных с реорганизацией акционеров ниже, чем текущая котировка (цена выкупа 3,8 коп. при цене 6,1 коп. на Московской бирже на момент объявления)», — отметили в фонде.
Совокупный доход НПФ «Будущее» за 2017 год составил 2,1 млрд руб. по сравнению с совокупным убытком в размере 5,5 млрд руб. годом ранее.
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