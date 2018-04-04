Кого коснулась налоговая амнистия?

В УФНС объяснили, в отношении кого предусмотрено списание налоговой задолженности.

Как объяснили в УФНС, в регионе предусмотрено списание налоговой задолженности для следующих категорий налогоплательщиков. «Для физических лиц списанию подлежат долги по имущественным налогам: транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог, образовавшиеся по состоянию на 01.01.2015, а также соответствующая сумма по пени. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью, списанию подлежит сумма задолженности по налогам, уплата которых связана с осуществлением предпринимательской деятельности, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015, а также соответствующая сумма по пени и задолженность по штрафам», — отметили в ведомстве.