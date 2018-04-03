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В Оренбуржье финконтроль выявил нарушения на 2,5 миллиарда рублей
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В Оренбуржье финконтроль выявил нарушения на 2,5 миллиарда рублей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Министерство финансового контроля Оренбургской области за год выявило нарушения на сумму более 2,5 миллиардов рублей.
Чаще всего нарушения допускались в муниципальных образованиях, нарушения установлены при использовании 1970,7 млн рублей, отмечают в ведомстве.
Министр Николай Баганин отметил, что речь не идет о уголовно наказуемых деяниях, чаще всего были неправильно оформлены документы, нарушены сроки оплаты работ по госконтрактам и т.п.
В бюджет удалось вернуть почти 140 миллионов рублей. За допущенные нарушения были наложены административные штрафы на 62 должностных лица и 6 юридических лиц.
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