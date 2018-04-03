В Оренбуржье финконтроль выявил нарушения на 2,5 миллиарда рублей

Министерство финансового контроля Оренбургской области за год выявило нарушения на сумму более 2,5 миллиардов рублей.

Чаще всего нарушения допускались в муниципальных образованиях, нарушения установлены при использовании 1970,7 млн рублей, отмечают в ведомстве.

Министр Николай Баганин отметил, что речь не идет о уголовно наказуемых деяниях, чаще всего были неправильно оформлены документы, нарушены сроки оплаты работ по госконтрактам и т.п.

В бюджет удалось вернуть почти 140 миллионов рублей. За допущенные нарушения были наложены административные штрафы на 62 должностных лица и 6 юридических лиц.