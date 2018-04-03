Ещё
«Газпром» увеличил запасы газа на Ленинградском месторождении на 850 млрд кубометров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

«Газпром» увеличил запасы газа на Ленинградском месторождении на 850 млрд кубометров 

Rambler News Service 57 минут назад
«Газпром» поставил на государственный баланс дополнительные запасы газа на Ленинградском месторождении в Карском море в объёме 850 млрд кубометров по категориям С1+С2, сообщил на своей странице в Facebook министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
Он пояснил, что-то категории С1 прирост составил 668 млрд кубометров, С2 — 182 млрд кубометров.
«Поставили на государственный баланс дополнительно запасы в объеме по С1+С2 — 850 млрд кубометров (668+182). Хороший подарок ПАО «Газпром» ко Дню геолога», — написал Донской.
Всего с учётом ранее поставленных запасов Ленинградское месторождение оценивается в 1,9 трлн кубометров по категориям С1+С2.
В 2015-2016 годах на месторождении были выполнены морские сейсморазведочные работы объемом 3,1 тыс. кв. км. В 2017 году была пробурена скважина Ленинградская №3 глубиной 2,030 тыс. метров. По данным опробования в открытом стволе подтверждена газоносность 10 пластов. Выявлены четыре новые газоконденсатные залежи.
Ленинградское месторождение расположено в юго-восточной части континентального шельфа Карского моря, к северо-западу от полуострова Ямал. Глубина моря в районе месторождения составляет от 80 до 160 метров. В тектоническом плане Ленинградское месторождение приурочено к одноименному куполовидному поднятию, осложняющему Русановско-Ленинградскоий свод.
Месторождение открыто в 1990 году.
Rambler News Service: последние новости
Бывший финансовый директор X5 Retail Group перешла на работу в «Магнит» Следствие ходатайствует об аресте владельца «Суммы» Магомедова ЦБ назначит Петра Фрадкова главой временной администрации Промсвязьбанка в ближайшее время
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ153
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев484
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»74
Гребенщиков удивил признанием о Крыме36
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»214
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение