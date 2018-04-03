«Газпром» увеличил запасы газа на Ленинградском месторождении на 850 млрд кубометров

«Газпром» поставил на государственный баланс дополнительные запасы газа на Ленинградском месторождении в Карском море в объёме 850 млрд кубометров по категориям С1+С2, сообщил на своей странице в Facebook министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской

Он пояснил, что-то категории С1 прирост составил 668 млрд кубометров, С2 — 182 млрд кубометров.

«Поставили на государственный баланс дополнительно запасы в объеме по С1+С2 — 850 млрд кубометров (668+182). Хороший подарок ПАО «Газпром» ко Дню геолога», — написал Донской.

Всего с учётом ранее поставленных запасов Ленинградское месторождение оценивается в 1,9 трлн кубометров по категориям С1+С2.

В 2015-2016 годах на месторождении были выполнены морские сейсморазведочные работы объемом 3,1 тыс. кв. км. В 2017 году была пробурена скважина Ленинградская №3 глубиной 2,030 тыс. метров. По данным опробования в открытом стволе подтверждена газоносность 10 пластов. Выявлены четыре новые газоконденсатные залежи.

Ленинградское месторождение расположено в юго-восточной части континентального шельфа Карского моря, к северо-западу от полуострова Ямал. Глубина моря в районе месторождения составляет от 80 до 160 метров. В тектоническом плане Ленинградское месторождение приурочено к одноименному куполовидному поднятию, осложняющему Русановско-Ленинградскоий свод.

Месторождение открыто в 1990 году.