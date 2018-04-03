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Три четверти резервного фонда правительства на 2018 год уже потрачены — СМИ
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Три четверти резервного фонда правительства на 2018 год уже потрачены — СМИ 

Аргументы и Факты 25 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Три четверти, или 74,7% резервного фонда правительства России на 2018 бюджетный год фактически были потрачены уже в первом квартале, сообщает Коммерсант.
Так, приняты решения о расходовании 157,3 из 210,7 миллиарда рублей. Половину средств решено направить регионам, остальное — на различные текущие проекты. По данным издания, начиная с мая, у нового правительства в резерве будет не более 53,4 миллиарда рублей.
Официальный резерв расходов Белого дома — резервный фонд правительства обсуждался на одном из последних совещаний кабмина в конце марта. Согласно ФЗ о бюджете на 2018-2020 годы, его объем составлял 52,6 миллиарда рублей. В статье отмечается, что, как правило, Белый дом распоряжается минимум 100 миллиардами рублей расходов, зарезервированных под срочные и экстренные нужды, в течение бюджетного года.
Сокращенный объем резервного фонда правительства в этом году объясняют перечислением в него ранее 150,9 миллиарда рублей «переходящих остатков», в том числе 72,9 миллиарда рублей невостребованных целевых трансфертов регионам. При этом по данным Минфина, по состоянию на 28 февраля в этом резерве оставалось почти столько же, сколько выделено бюджетом на текущий год, — 53,4 миллиарда рублей «свободных» средств.
Сообщается, что самую крупную статью расходов составляют «предвыборные» траты. 36,7 миллиарда рублей направили на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала, 20 миллиардов рублей — на поддержку сбалансированности бюджетов, 10 миллиардов рублей — на ремонт детских поликлиник.
В условно «нерегиональной» части, средства из которой, в основном, все равно расходуются в регионах, по статье «иные мероприятия» наиболее крупные расходы связаны с поддержкой автопрома — 12,2 миллиарда рублей и «направлением „Кооперация и экспорт“ — 10 миллиардов рублей.
Также в список попали первые расходы, связанные с пожаром в ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерове. 26 марта на эти цели выделили 80 миллионов рублей.
В статье отмечается, что для увеличения резервов Белого дома в экстренном случае потребуется пересмотр бюджета.
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