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Российские банки обязали получать кредитный рейтинг по национальной шкале
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Российские банки обязали получать кредитный рейтинг по национальной шкале 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением обязал работающие на территории России банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством по национальной шкале.
В пояснительной записке к документу отмечается, что присвоение национальных рейтингов позволит оценивать кредитоспособность банков и гарантирует стабильность рынка банковских гарантий.
Напомним, в июле прошлого года ЦБ отказался от рейтингов Fitch, Moody’s и S&P при госрегулировании.
Напомним также, в июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о деятельности рейтинговых агентств в России, а уже в декабре 2015 года к работе приступило Национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о главной угрозе для финансовой системы России.
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