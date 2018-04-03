Российские банки обязали получать кредитный рейтинг по национальной шкале

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением обязал работающие на территории России банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством по национальной шкале.

В пояснительной записке к документу отмечается, что присвоение национальных рейтингов позволит оценивать кредитоспособность банков и гарантирует стабильность рынка банковских гарантий.

Напомним, в июле прошлого года ЦБ отказался от рейтингов Fitch , Moody’s и S&P при госрегулировании.

Напомним также, в июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о деятельности рейтинговых агентств в России, а уже в декабре 2015 года к работе приступило Национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).