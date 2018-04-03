Доля неконкурентных госзакупок в России превысила 96 процентов

Минфин впервые опубликовал годовой мониторинг закупок государственных компаний. Согласно данным анализа, в 2017 году, как и в 2016-ом, более 96 процентов закупок было осуществлено на неконкурентной основе. Это закупки как у единственного поставщика (чуть более 31 процента от общего объема закупок), так и закупки с применением «иных способов» (65,4 процента).

В соответствии с требованиями законодательства в этой сфере только 3,6 процента закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов.

Как отмечает ведомство, по состоянию на 31 декабря прошлого года в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС) было зарегистрировано более 90,6 тысяч организаций. Объем договоров, которые были заключены заказчиками в 2017 году, составил около 19 триллионов рублей.