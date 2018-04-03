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Правительство России обязало банки получать национальный кредитный рейтинг
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Правительство России обязало банки получать национальный кредитный рейтинг 

Rambler News Service 48 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает банк получать рейтинг по национальной шкале для принятия их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. Документ опубликован пресс-службой правительства.
«Установлено дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их банковских гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — говорится в пояснении к документу.
Правительство отмечает, что принятое решение приведёт к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надёжного обеспечительного инструмента.
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