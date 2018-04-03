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Правительство России обязало банки иметь кредитный рейтинг по национальной шкале
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Правительство России обязало банки иметь кредитный рейтинг по национальной шкале 

RT на русском 26 минут назад
Российское правительство обязало банки получать кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале соответствующим агентством. Данное постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ был опубликован на сайте правительства.
«Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — указывается в постановлении.
Отмечается, что подобная мера позволит оценивать кредитоспособность банков.
Принятое решение также будет способствовать стабильности рынка банковских гарантий, а также расширению их использования как надёжного обеспечительного инструмента.
Ранее инвесторы позитивно оценили повышение суверенного рейтинга России агентством S&P.
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