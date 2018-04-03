Правительство России обязало банки иметь кредитный рейтинг по национальной шкале

Российское правительство обязало банки получать кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале соответствующим агентством. Данное постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев . Документ был опубликован на сайте правительства.

«Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — указывается в постановлении.

Отмечается, что подобная мера позволит оценивать кредитоспособность банков.

Принятое решение также будет способствовать стабильности рынка банковских гарантий, а также расширению их использования как надёжного обеспечительного инструмента.