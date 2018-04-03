Для гарантий банкам потребуется кредитный рейтинг

Правительство установило дополнительное требование, которое предъявляется к банкам для принятия их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

Теперь потребуется еще и наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством. Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, использование таких кредитных рейтингов является ключевым фактором оценки кредитоспособности кредитных организаций. В частности, рейтинги на уровне «А» и «ruА» оцениваются в качестве умеренных, с некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в социально-экономических процессах страны. Уровни кредитных рейтингов «ВВВ-» и «ruВВВ-» оцениваются в качестве уровней с низкой вероятностью дефолта организаций.

Ожидается, что это решение приведет к положительным результатам для участников экономической деятельности, как с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий, так и расширения их использования как надежного обеспечительного инструмента.