Правительство обязало банки получать кредитный рейтинг по национальной шкале 

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале рейтинговым агентством.
«Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — говорится в документе.
В соответствии с Налоговым кодексом перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, ведется Минфином и публикуется на его официальном сайте.