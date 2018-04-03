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Правительство обязало банки получать кредитный рейтинг по национальной шкале
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Правительство обязало банки получать кредитный рейтинг по национальной шкале 

Банки.ру 42 минуты назад
Фото: Амител
Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале рейтинговым агентством.
«Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — говорится в документе.
В соответствии с Налоговым кодексом перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, ведется Минфином и публикуется на его официальном сайте.
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