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Правительство РФ обязало банки получать кредитный рейтинг по национальной шкале
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Правительство РФ обязало банки получать кредитный рейтинг по национальной шкале 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством, для принятия их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
"Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством", — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что такие рейтинги позволяют оценивать кредитоспособность банков. Принятое решение будет способствовать стабильности рынка банковских гарантий, а также расширению их использования как надежного обеспечительного инструмента.
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