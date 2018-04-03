Акция «Зеленый офис» стартует в столице 4 апреля 

Как сообщил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, за пять лет участниками акции стали более 560 российских и зарубежных компаний, работающих в Москве. В рамках акции участники познакомятся с международными экологическими стандартами и узнают, как использовать ресурсосберегающие технологии. Также организаторы проведут конкурс в десяти номинациях. Участие в акции бесплатное. Присоединиться к ней может любая компания, заполнив анкету на сайте зеленыйофис.com до 15 мая.