Адвокаты Трампа просят перенести рассмотрение иска порноактрисы в арбитраж

По данным издания, адвокаты президента обратились с подобной просьбой к судье окружного суда Джеймсу Отеро. Адвокаты отмечают, что в соглашении между Клиффорд и Трампом был включен пункт о том, что разрешение каких-либо вопросов в связи с этим будет происходить в арбитражном суде.

"Твердая политика в пользу арбитража, изложенная конгрессом в Федеральном арбитражном акте (FAA), предполагает, что это ходатайство будет удовлетворено и Клиффорд будет вынуждена участвовать в арбитраже, на что она сознательно и добровольно согласилась", — приводит издание отрывок из заявления адвоката Брента Блейкли.

Адвокат актрисы Майкл Авенатти заявил, что жители США не смогут следить за развитием дела, если оно перейдет в арбитраж. «Мы будем активно противостоять поданному ходатайству о том, чтобы по этому делу решение выносил арбитраж, в отдельном кабинете, скрытом от американского народа», — сказал Авенатти.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса , в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.