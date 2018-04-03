«Газпром» зарезервировал средства для выплаты штрафа «Нафтогазу»

В опубликованном отчете компании в разделе «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указана сумма в размере 272,943 миллиарда рублей, или 4,74 миллиарда долларов (по курсу на конец 2017 года).

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов за недопоставку газа через территорию республики. Российская компания не согласилась с решением и объявила о расторжении контрактов с «Нафтогазом».

Позже «Газпром» подал в шведский Апелляционный суд ходатайство об оспаривании и частичной отмене решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите.