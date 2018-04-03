Отечественные торговые марки стали пользоваться меньшим интересом у россиян

Как стало известно «Ведомостям» по данным экспертов Nielsen, в прошлом года продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей выросли всего на 3,1% при общем росте рынка потребительских товаров на 3,4%.

Хотя еще год назад темпы роста интереса российских покупателей к своему продукту были заметны. В 2017 году показатель составлял 11,5%, а на рынке 5,3%.

Как считают эксперты, главной причиной таких низких показателей является снижения интереса покупателей к продуктам под собственными марками сетей, а также насыщение спроса магазинов-дискаунтеров (три четверти продаж СТМ).