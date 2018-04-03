Ещё
Отечественные торговые марки стали пользоваться меньшим интересом у россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отечественные торговые марки стали пользоваться меньшим интересом у россиян 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно «Ведомостям» по данным экспертов Nielsen, в прошлом года продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей выросли всего на 3,1% при общем росте рынка потребительских товаров на 3,4%.
Хотя еще год назад темпы роста интереса российских покупателей к своему продукту были заметны. В 2017 году показатель составлял 11,5%, а на рынке 5,3%.
Как считают эксперты, главной причиной таких низких показателей является снижения интереса покупателей к продуктам под собственными марками сетей, а также насыщение спроса магазинов-дискаунтеров (три четверти продаж СТМ).
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Уральцы не смогут летать в Таджикистан Россия готовит запрос в Лондон о причинах досмотра лайнера «Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по спору с «Нафтогазом»‍
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев138
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»36
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России543
Депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе65
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу359
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение