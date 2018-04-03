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«Дочка» Nordgold проинвестирует золотодобычу Якутии на 2 млрд рублей
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«Дочка» Nordgold проинвестирует золотодобычу Якутии на 2 млрд рублей 

ТАСС 37 минут назад
ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Золотодобывающее предприятие «Нерюнгри-Металлик» (входит в состав международной компании Nordgold), планирует в 2018 году направить на реализацию инвестиционной программы в Южной Якутии около 2 млрд рублей, что на 22% выше показателей 2017 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба «Нерюнгри-Металлик».
"Основная часть инвестиций текущего года будет направлена на поддержание и развитие производства — 990 млн рублей В геологоразведку вложат около 130 млн рублей, а в обновление технической базы — замену оборудования и агрегатов, закупку нового транспорта — порядка 280 млн рублей. Значительная часть средств — более 570 млн рублей, пойдет на вскрышные работы на месторождениях «Таборное» и «Гросс» (в Южной Якутии — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году «Нерюнгри-Металлик» приступило к отработке нового золоторудного месторождения «Темное», открытого геологами рудника в 2016 году. Балансовые запасы полезных ископаемых, поставленные на государственный учет, составляют 4,4 тонны золота (а общие запасы — 10,4 тонны драгметалла). Золотодобычу на «Темном» предполагают вести в течение трех лет.
Выручка «Нерюнгри-Металлик» в 2017 году достигла более $86 млн В 2017 году производство золота на предприятии составило 67 тыс. унций (или 2 тонны 84 кг) аффинированного золота. Входит в состав международной золотодобывающей компании Nordgold. Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане).
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