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Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу
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Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу 

Авторадио 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты уже в 2019 году — для этого достаточно будет связаться с кредитной организацией по скайпу или телефону. Об этом рассказал «Известиям» близкий к Банку России источник. Процесс удаленной идентификации позволит лишь один раз посетить офис какого-либо банка для первичного подтверждения. Клиент предоставит нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании. Далее бизнесмены будут идентифицироваться через Единую биометрическую систему. В случае положительного результата банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит.
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