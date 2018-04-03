Эксперт: у Tesla серьезные проблемы с долгами

Компании Tesla в течение этого года придется привлекать новый капитал в условиях, когда инвесторы намного более скептически относятся к её финансовым и производственным показателям. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил управляющий директор по валютном рынку BK Asset Management Борис Шлоссберг.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию с Tesla?

— На выходных мы видели, что глава Tesla попытался отшутиться от происходящего, заявив о том, что Tesla вскоре объявит о банкротстве. Дело в том, что в каждой шутке — есть доля правды. На мой взгляд, данная шутка скорее говорит о том, что Маск сейчас находится под колоссальным давлением. Если говорить серьезно, то в текущей ситуации Tesla находится на грани выживания, потому что им необходимо погасить или рефинансировать очень большой объем долговых обязательств в течение следующих 18 месяцев, при этом компании также предстоят большие капитальные расходы. Это удастся сделать только за счет привлечения нового капитала. Вопрос сейчас стоит в том, сможет ли Tesla успешно привлечь новый капитал в этих условиях.

Стоит отметить, в текущей ситуации многие негативно настроенные по отношению к компании игроки, ставящие на падение акций Tesla, ведут себя как акулы, которые почуяли кровь. И тем не менее, перед Tesla стоят серьезные проблемы. Котировки акций — это относительная величина. Долги компании — абсолютная величина, и это вопрос так или иначе придется решать.

— Может, текущая ситуация — лишь временное снижение перед очередным ралли по акциям Tesla? Тем более если они смогут добиться увеличения производства автомобилей Model 3?

— Дело в том, что при текущих показателях компания не может органично развиваться. Tesla обслуживает свои долги за счет привлечения новых долгов, а не за счет денежного потока. Вопрос заключается в том, дадут ли инвесторы еще один шанс Tesla для дальнейшего развития. К этому моменту накопилось много вопросов. От Tesla ожидали значительного повышения производства, на уровне большой автомобильной компании. Этого до сих пор не произошло. С начала 2018 г. котировки Tesla Inc. на бирже Nasdaq упали на 19%. Рыночная капитализация Tesla опустилась ниже капитализации General Motors. Все больше экспертов говорят о том, что это закономерное развитие событий — c учетом реальных показателей бизнеса компаний, а не обещаний и различных побочных проектов Илона Маска.

В феврале 2018 г. в инвестиционной компании Oppenheimer отметили, что вскоре в сегменте электромобилей Tesla столкнется с конкуренцией со стороны других автопроизводителей. В конце марта 2018 г. рейтинговое агентство Moody's опустило долговые обязательства Tesla еще ниже по шкале "неивестиционных" ("мусорных") оценок.