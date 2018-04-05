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Объем инвестиций в проекты резидентов ТОР на Дальнем Востоке превысил 2,2 трлн руб.
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Объем инвестиций в проекты резидентов ТОР на Дальнем Востоке превысил 2,2 трлн руб. 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Резидентами территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке стали уже 244 компании, реализация их проектов предполагает инвестирование более 2,2 трлн рублей и создание порядка 42 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщила в четверг пресс— службы Минвостокразвития РФ.
"Количество инвесторов на Дальнем Востоке России со статусом резидента территорий опережающего развития достигло 244, общий объем заявленных инвестиций составляет более 2,2 трлн рублей. Благодаря реализации этих инвестиционных проектов в макрорегионе будет создано 42 тыс. рабочих мест", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что в дальневосточных ТОР уже реализовано 52 инвестиционных проекта, среди них — завод по производству сухих пиломатериалов, предприятие по производству изделий и комплектующих в ТОР «Комсомольск», а также производство двигателей компанией «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в ТОР «Надеждинская». Одним из крупнейших проектов стало создание круглогодичных теплиц компании JGC Evergreen в ТОР «Хабаровск».
Всего на Дальнем Востоке сформировали 18 территорий опережающего развития. В них реализуются проекты в сферах судостроения, логистики, рыбопереработки, туризма, портовой деятельности, машиностроения и сельского хозяйства.
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