Правительство выделило 61,4 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Правительство России изменило финансирование госпрограммы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Изменения коснутся программы «дальневосточного гектара» и объёма экспортных сделок. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев

«Госпрограмма скорректирована в соответствии с принятым бюджетом на 2018-2020 годы. Общий объём федерального финансирования без учёта зарезервированных на планы социального развития средств составит на ближайшие три года 61,4 миллиарда рублей: 2018 — 20,5 миллиарда рублей, 2019 — 20,6 миллиарда рублей, 2020 — 20,3 миллиарда рублей», — прокомментировал министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка . Его цитирует РИА «Восток-Медиа».

Ключевым условием для развития экономики регионов станет создание ТОР. В течение года дальневосточную госпрограмму скорректируют ещё раз. В ней отразят зарезервированные в законе о бюджете деньги на планы социального развития Дальнего Востока — 68,3 млрд рублей. На 2018 год — 33,7 миллиарда рублей, на 2019 — 17,7 миллиарда рублей, на 2020 — 16,9 миллиарда рублей. Их выделят после окончательного распределения денег по субъектам России.