Правительство выделило 61,4 млрд рублей на развитие Дальнего Востока 

Правительство России изменило финансирование госпрограммы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Изменения коснутся программы «дальневосточного гектара» и объёма экспортных сделок. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
«Госпрограмма скорректирована в соответствии с принятым бюджетом на 2018-2020 годы. Общий объём федерального финансирования без учёта зарезервированных на планы социального развития средств составит на ближайшие три года 61,4 миллиарда рублей: 2018 — 20,5 миллиарда рублей, 2019 — 20,6 миллиарда рублей, 2020 — 20,3 миллиарда рублей», — прокомментировал министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Его цитирует РИА «Восток-Медиа».
Приоритетные направления госпрограммы — развитие Сахалина и Курил, Комсомольска-на-Амуре, городов Свободный и Большой Камень. Также деньги выделят на инфраструктуру новых поселений на «дальневосточном гектаре». Ещё одно направление — точечное строительство социальных объектов, которые наиболее востребованы в регионах: Камчатская краевая больница, туберкулёзные диспансеры в Еврейской автономной области и в Хабаровске, школы и больницы на Курилах.
Ключевым условием для развития экономики регионов станет создание ТОР. В течение года дальневосточную госпрограмму скорректируют ещё раз. В ней отразят зарезервированные в законе о бюджете деньги на планы социального развития Дальнего Востока — 68,3 млрд рублей. На 2018 год — 33,7 миллиарда рублей, на 2019 — 17,7 миллиарда рублей, на 2020 — 16,9 миллиарда рублей. Их выделят после окончательного распределения денег по субъектам России.