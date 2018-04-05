Правительство РФ утвердило корректировку госпрограммы развития Дальнего Востока

"Правительство России приняло решение о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Корректировку программы инициировало Минвостокразвития России", — говорится в сообщении.

Как уточнил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка , чьи слова приводит пресс-служба, госпрограмму скорректировали в соответствии с принятым бюджетом на 2018-2020 годы. Общий объем федерального финансирования без учета зарезервированных на планы социального развития средств составит на ближайшие три года 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд рублей — на 2018 год, 20,6 млрд рублей — на 2019 год, 20,3 млрд рублей — на 2020 год.

Отмечается, что также ввели ряд новых показателей по программе «Дальневосточный гектар» и по объему экспортных сделок, заключенных при участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Помимо этого, в госпрограмме есть небольшое перераспределение средств между подпрограммами, предусмотрены новые показатели по частным инвестиционным проектам, которые войдут в программу. Планируется, что к 2025 году отберут не менее 43 инвестиционных проектов для предоставления им нефинансовых мер поддержки по различным направлениям. Накопленный объем инвестиций таких проектов к 2025 году составит не менее 476 млрд рублей, создадут не менее 4,9 тыс. рабочих мест.

"Ряду инвестиционных проектов нужна нефинансовая поддержка. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную дорожную карту по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта. В дорожные карты войдет набор определенных мер и контрольных событий, а также будут указаны исполнители, ответственные за их проведение. Включение в госпрограмму повышает привлекательность проекта для российских и иностранных партнеров, банков и кредитных организаций и снижает риски административных барьеров", — отметил Галушка.

В сообщении Минвостокразвития отмечается, что в госпрограмме сформировали отдельный раздел по опережающему развитию территорий Арктической зоны РФ. В качестве ключевого условия стимулирования экономики регионов должно стать создание территории опережающего развития с установлением особых правовых режимов осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Следующая корректировка госпрограммы

Кроме того, отмечается, что в течение года госпрограмма подвергнется еще одной корректировке. В ней отразятся зарезервированные в законе о бюджете средства на планы социального развития регионов Дальнего Востока — 68,3 млрд рублей, 33,7 млрд рублей из которых — на 2018 год, 17,7 млрд рублей — на 2019 год и 16,9 млрд рублей — на 2020 год. Средства на строительство социальной инфраструктуры отразят в госпрограмме после утверждения правительством РФ и окончательного распределения по субъектам Дальнего Востока.

"Уже отобрано 199 приоритетных объектов и мероприятий социальной направленности, на которые выделяется 55,8 млрд рублей", — пояснил министр.