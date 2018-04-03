Бизнесменов в РФ обяжут восстанавливать леса

Малый бизнес обяжут восстанавливать леса

Все физические и юридические лица, которые используют леса на правах аренды, на правах постоянного и безвозмездного пользования, обязаны будут заняться лесовосстановлением.

Это сохранит добросовестную конкуренцию на рынке лесных ресурсов, сохранит площади и качество российских лесов. Состав и порядок разработки проекта лесовосстановления и лесоразведения будет регулировать соответствующий закон.

Пока что он является законопроектом и находится в плане работы Государственной Думы . Депутаты запланировали рассмотрение инициативы в первом чтении на 3 апреля.

Документ, разработанный Правительством, предусматривает чёткие требования по обеспеченности техникой и оборудованием, семенами и посадочным материалом для всех предприятий, которые занимаются лесовосстановлением.

Они, в частности, должны будут организовывать собственные подразделения или привлекать специализированные компании, обеспечивающие качественное проведение работ, выращивать посадочный материал лесных растений и информировать о своей деятельности на сайтах органов власти.

Местные власти, в свою очередь, должны будут не реже двух раз в год размещать информацию о площадях, на которых, возможно, планируется и выполнено лесовосстановление.

В качестве компенсации за вырубку в обязательном порядке закон потребует восстановление вырубленных площадей леса в течение года.

Законопроект предусматривает принятие новых нормативных актов в отношении лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих взаимодействие бизнеса и государства по столь сложным и нужным направлениям.

Глава Рослесхоза Иван Валентик ранее объяснял, что при выбытии лесов на площади 1 гектар 1 гектар должен быть восстановлен либо сам по себе, либо путём уплаты соответствующего компенсационного платежа.

Валентик также напомнил, что до принятия в 2007 году нового Лесного кодекса в законодательстве существовала норма, которая предусматривала взимание компенсационного платежа за безвозвратное выбытие лесных ресурсов.

А глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что ежегодно в России исчезает лесов в полтора раза больше, чем восстанавливается.

Кстати, в декабре 2017 года на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин коснулся и темы компенсационного восстановления лесов.

«Мы с вами знаем, такая проблема возникает всегда и везде: между защитой экологии, защитой природы и развитием. Всегда нужно искать золотую середину. У нас принято уже решение в этой сфере, согласно которому в случае реализации тех или иных промышленных и инфраструктурных проектов и если это связано с вырубкой лесов, необходимо осуществить так называемую высадку лесов», — сказал глава государства.

В конце 2017 года Федеральное агентство лесного хозяйство сообщило, что по состоянию на 1 ноября 2017 года лесовосстановление выполнено на площади 845 тысяч га, в том числе арендаторами лесных участков на площади 671 тысяч га. Кроме того, создано лесных культур на площади 192 тысячи га, в том числе арендаторами лесных участков на площади 137 тысяч га.