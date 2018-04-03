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СМИ: турецкие инвесторы могут получить до 40% в проектной компании АЭС «Аккую»
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СМИ: турецкие инвесторы могут получить до 40% в проектной компании АЭС «Аккую» 

ТАСС 56 минут назад
ТАСС, 2 апреля. Турецкие фирмы могут получить 35-40% в проектной компании «Аккую Нуклеар» (входит в структуру Росатома), которая в скором времени начнет строить АЭС «Аккую» на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило в понедельник Анатолийское агентство.
По его данным, согласно предварительным оценкам, 35-40% в проектной компании, которая будет возводить АЭС, могут получить турецкие фирмы, потенциально обеспечив добавленную стоимость экономики в размере около $6-8 млрд
Ожидается, что церемония заливки первого бетона станции, которая даст начало строительству непосредственно самой АЭС, состоится во вторник при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Общая стоимость возведения атомной электростанции составляет $20 млрд Проект финансируется на 100% российской стороной, и, согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать компаниям из РФ, а 49% могут быть проданы внешним инвесторам.
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