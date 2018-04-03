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Более 350 турецких компаний готовы участвовать в строительстве АЭС «Аккую»
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Более 350 турецких компаний готовы участвовать в строительстве АЭС «Аккую» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Более 350 турецких компаний готовы участвовать в реализации проекта АЭС «Аккую», заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
"Уже свыше 350 турецких компаний выразили готовность участвовать в проекте", — сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на церемонии начала строительства первого блока АЭС «Аккую».
Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.
Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.
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