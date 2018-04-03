Более 350 турецких компаний готовы участвовать в строительстве АЭС «Аккую»

"Уже свыше 350 турецких компаний выразили готовность участвовать в проекте", — сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на церемонии начала строительства первого блока АЭС «Аккую».

Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.