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«Газпром» зарезервировал сумму для выплаты штрафа Украине
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«Газпром» зарезервировал сумму для выплаты штрафа Украине 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российская компания «Газпром» зарезервировала всю необходимую сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом». Такие данные были опубликованы в отчете компании.
Так, согласно балансу российского «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» числится сумма в размере 272,943 миллиарда рублей, что полностью соответствует решению арбитражного суда Стокгольма.
Ранее Стокгольмский суд вынес решение относительно спора между российской и украинской компаниями. Тогда арбитры постановили частично удовлетворить требования «Нафтогаза», в связи с чем «Газпрому» необходимо выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов.
Согласно годовой отчетности газовой компании, чистая прибыль за 2017 год, в рамках российского стандарта банковской отчетности (РСБУ), сократилась в 4,1 раза и составила 100,3 млрд рублей.
Газпром подал в апелляционный суд прошение об оспаривании и отмене окончательного решения по международному арбитражному разбирательству с «Нафтогазом» Украины о транзите голубого топлива.
Российская сторона выявила массу юридических нарушений, допущенных арбитрами при вынесении вердикта в пользу украинской энергетической компании.
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