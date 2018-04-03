«Газпром» зарезервировал сумму для выплаты штрафа Украине

Российская компания «Газпром» зарезервировала всю необходимую сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом» . Такие данные были опубликованы в отчете компании.

Так, согласно балансу российского «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» числится сумма в размере 272,943 миллиарда рублей, что полностью соответствует решению арбитражного суда Стокгольма

Ранее Стокгольмский суд вынес решение относительно спора между российской и украинской компаниями. Тогда арбитры постановили частично удовлетворить требования «Нафтогаза», в связи с чем «Газпрому» необходимо выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов.

Согласно годовой отчетности газовой компании, чистая прибыль за 2017 год, в рамках российского стандарта банковской отчетности (РСБУ), сократилась в 4,1 раза и составила 100,3 млрд рублей.

Газпром подал в апелляционный суд прошение об оспаривании и отмене окончательного решения по международному арбитражному разбирательству с «Нафтогазом» Украины о транзите голубого топлива.

Российская сторона выявила массу юридических нарушений, допущенных арбитрами при вынесении вердикта в пользу украинской энергетической компании.