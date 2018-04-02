Ещё
Объем прибыли банка «Ак Барс» в 2017 году вырос на 22,4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем прибыли банка «Ак Барс» в 2017 году вырос на 22,4% 

ТАСС 27 минут назад
КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Размер прибыли банка «Ак Барс» (Татарстан) по РСБУ в 2017 году составил 796,59 млн рублей. Об этом сообщается в материалах компании.
"Прибыль за 2017 году составила 796,59 млн рублей, в 2016 году — 650,68 млн рублей", — говорится в материалах. Таким образом, объем прибыли в 2017 году вырос на 22,4% по сравнению с показателем 2016 года.
Активы банка за указанный период снизились на 1,3% и достигли 436,4 млрд рублей, (в 2016 году — 442,3 млрд рублей). Собственный капитал кредитной организации на конец 2017 года составил 78,11 млрд рублей.
По данным СПАРК, уставный капитал банка «Ак Барс» состоит из 48 млрд 15 млн 396 тыс. 326 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и таким образом составляет 48 млрд 15 млн 396 тыс. рублей.
Банк «Ак Барс» работает с 1993 года, занимает 14-е место в России по капиталу и 24-е место по объему активов на 1 января 2018 года. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ.
ТАСС: последние новости
Финансовым директором "Магнита" назначили Елену Милинову Управлять фондом Национальной технологической инициативы будет инвесткомпания Kama Flow МВД просит арестовать экс-главу компании "Интэкс" Максидова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу150
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»155
Саммит по Донбассу может пройти без России334
ЕС предрекли судьбу СССР68
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»101
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение