Объем прибыли банка «Ак Барс» в 2017 году вырос на 22,4%

"Прибыль за 2017 году составила 796,59 млн рублей, в 2016 году — 650,68 млн рублей", — говорится в материалах. Таким образом, объем прибыли в 2017 году вырос на 22,4% по сравнению с показателем 2016 года.

Активы банка за указанный период снизились на 1,3% и достигли 436,4 млрд рублей, (в 2016 году — 442,3 млрд рублей). Собственный капитал кредитной организации на конец 2017 года составил 78,11 млрд рублей.

По данным СПАРК, уставный капитал банка «Ак Барс» состоит из 48 млрд 15 млн 396 тыс. 326 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и таким образом составляет 48 млрд 15 млн 396 тыс. рублей.