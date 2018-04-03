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«Нафтогаз» нашел слабое место «Газпрома»
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«Нафтогаз» нашел слабое место «Газпрома» 

ИноСМИ 53 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Надеюсь, никто не забыл, что недавно «Газпром» по итогам двух судов проиграл нашему «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже и теперь должен 2,56 миллиардов долларов? Ну, да, такую сумму забыть трудно. Естественно, российский монополист платить не хочет. По всем правилам игры на Западе отдать должен, но делает морду кирпичом и за бумажником лезть не торопится. А вдруг прокатит, рассосется, и забудут. Вот такая логика. А теперь, ребята, сюрприз!
«Нафтогаз», естественно, вплотную изучает активы «Газпрома» в Евросоюзе, которое можно конфисковать по решению суда. Потому что там эта бюрократия работает с равнодушием часового механизма, а до активов на территории России дотянуться сложнее. «Нафтогаз» ищет и находит. Про вариант с арестом крупных партий российского газа в хранилищах Европы уже все слышали, это хороший, но банальный ход. От которого «Газпром» может защищаться, продавая газ реальным покупателям или подставным условно чистым фирмам на границе. Но тут оказалось, что есть еще и акции этого злополучного «Северного потока-2», которые принадлежат в том числе и «Газпрому». И их вполне можно арестовать. Вот такое украинское коварство.
Думаю, что эта новость в РФ сама по себе вызвала истерику и в ближайшее время мы услышим много громких заявлений. Но закон есть закон — тут все будет правильно и в рамках бюрократической процедуры. Это, конечно, красивый ход. Столько они нам нервов с этим газопроводом истрепали, тянули по дну, вкладывали в сам процесс, в лоббистов, сулили большие прибыли партнерам, а тут — хлоп! И это уже не ваша корова. Если получится, я закажу знакомому скульптору статую Коболева и Витренко для памятника. Конную. На Лаврове.
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 Ещё 5 источников 
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