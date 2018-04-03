«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа для выплаты «Нафтогазу»

«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по контракту о транзите с украинским «Нафтогазом» . Это следует из отчета российского холдинга.

В балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указана сумма в размере 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (согласно курсу на конец 2017 года), цифра практически почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

Компании спорят о контракте по транзиту газа, заключенном восемь лет назад. Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение, по которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд Кроме того суд обязал «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд кубометров ежегодно. Ранее арбитраж обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ. Таким образом, российская компания осталась должна «Нафтогазу» около $2,6 млрд