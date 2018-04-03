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«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа для выплаты «Нафтогазу»
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«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа для выплаты «Нафтогазу» 

BFM.RU 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по контракту о транзите с украинским «Нафтогазом». Это следует из отчета российского холдинга.
В балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указана сумма в размере 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (согласно курсу на конец 2017 года), цифра практически почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.
Компании спорят о контракте по транзиту газа, заключенном восемь лет назад. Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение, по которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд Кроме того суд обязал «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд кубометров ежегодно. Ранее арбитраж обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ. Таким образом, российская компания осталась должна «Нафтогазу» около $2,6 млрд
В прошлую среду «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа. Кроме того, российская компания намерена расторгнуть сами контракты через этот же суд.
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 Ещё 7 источников 
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