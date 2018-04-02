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«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по спору с «Нафтогазом»‍
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«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по спору с «Нафтогазом»‍ 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«ФедералПресс» напоминает, что 30 марта российская компания подала жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). «Газпром» потребовал частично отменить принятое решение по судебному разбирательству с украинским «Нафтогазом».
Спор между компаниями касается условий контракта о транзите газа, заключенного в 2010 году. Ранее арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд
Сейчас в отчетности компании в балансе по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указан расход в размере 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд Данная сумма практически полностью равнозначна решению Стокгольмского арбитража. Как ранее писал «ФедералПресс», «Газпром» и «Нафтогаз» вновь встретятся в суде по делу о транзите газа. «Газпром» уверен, что в деле были допущены процессуальные нарушения.
Фото: Wikipedia, Thawt Hawthje
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