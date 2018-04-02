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«Газпром» приготовился оплатить все требования «Нафтогаза» и простить его долги
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«Газпром» приготовился оплатить все требования «Нафтогаза» и простить его долги 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
«Газпром» создал резерв на всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом», не исключив при этом долг украинской стороны. Об этом со ссылкой на отчетность российской компании сообщает «Интерфакс».
В балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 миллиарда рублей, или 4,74 миллиарда долларов (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.
Таким образом, решение арбитража в Швеции сильным образом повлияло на прибыль «Газпрома». В 2017 году она составила всего 100 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2016-м она была 411 миллиардов.
Стокгольмский арбитражный суд в конце февраля постановил выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов в рамках спора по контракту на транзит от 2009 года. Однако суд обязал украинскую сторону выплатить долги за поставки газа в размере 2 миллиардов. Таким образом, долг «Газпрома» составил 2,6 миллиарда долларов.
В «Газпроме» в ответ заявили о разрыве контрактов с «Нафтогазом» и готовности оспаривать решение суда всеми доступными средствами.
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