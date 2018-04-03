Ещё
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,58% — «Укртрансгаз»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,58% — «Укртрансгаз» 

Прайм 52 минуты назад
МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 2 апреля составил 7,59 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,58%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».
Уровень заполнения хранилищ уменьшился до 24,52% с 24,67% в предыдущий день.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
"Газпром" и «Нафтогаз» во вторник, 27 марта, сообщили, что на предыдущей неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз» о том, что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. «Нафтогаз» сообщил, что не принял предложения «Газпрома» по внесению изменений в контракты или их расторжению. Следующий раунд переговоров компании проведут в апреле.
"Нафтогаз" в конце марта заявил, что запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит, даже если снег пролежит до лета.
Прайм: последние новости
РФ с вводом новых газопроводов снизит транзит через Украину до 10-15 млрд кубов - Миллер Владивостокский "Роял бургер" не смог отсудить у "Ревизорро" 27 млн руб "Транснефть" приостановила переговоры с "Суммой" о покупке доли в НМТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»136
«Наказание» Латвии требует осторожности63
Трамп заявил о жестком отношении к РФ251
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США120
Украина нарвалась на Черноморский флот820
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение