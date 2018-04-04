Ещё
Эксперт: с сокращением транзита эффективность «Нафтогаза» вызовет вопросы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

Эксперт: с сокращением транзита эффективность «Нафтогаза» вызовет вопросы 

РИА Новости 18 минут назад
Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» продолжится, но сократится до 10-15 млрд кубометров в год, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные", — сказал Миллер в эфире Первого канала.
Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с "Нафтогазом", глава «Газпрома» сказал, что предстоят переговоры. При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.
В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 млрд кубов.
В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин поделился мнением о том, как это скажется на работе и доходах «Нафтогаза Украины».
"План «Газпрома» заключается в том, чтобы стратегические направления переориентировать на новые транспортные системы, а тактические — оставить за транзитом через Украину. Для «Нафтогаза Украины» это, конечно, означало бы очень серьезные изменения в доходной части. Будет новое соглашение, где — другие объемы, другие сроки и прочее. Пока мы не знаем транзитных условий. Но если транзит существенно сократится, то возникнут большие вопросы об экономической эффективности работы «Нафтогаза» — ведь мощности не понадобятся, с ними надо будет что-то делать. То есть экономика всего «Нафтогаза», конечно, очень резко изменится. Не думаю, что детальный анализ уже проводился украинскими коллегами — они надеются, что картина будет другой. Но это очень серьезные изменения. Поэтому, думаю, сопротивление «Северному потоку-2» связано с этим. Потому что европейская сторона понимает: может так оказаться, что компенсация недополученных доходов ляжет на партнеров Украины", — сказал Владимир Фейгин.
В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить Киеву 2,56 млрд долларов.
В «Газпроме» вердикт назвали «асимметричным» и заявили, что будут защищать свои права «всеми законными способами». В компании отметили, что арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение. Как заявил Миллер, компания не намерена за свой счет помогать соседним странам восстанавливать экономику. В конце марта «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража по искам с «Нафтогазом».
Накануне стало известно, что «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с «Нафтогазом».
РИА Новости: последние новости
Миллер рассказал, во сколько раз сократится транзит газа через Украину Шереметьево стал аэропортом года в Европе Банк "Российский капитал" и Тинькофф хотят начать совместную деятельность
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе259
Украине «перекроют» Керченский пролив813
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»148
Путин заявил о полном разгроме ИГ382
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение