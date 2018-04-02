Мособлдума рассмотрит изменение бюджета Подмосковья

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . На заседании регионального парламента обсудят увеличение расходов бюджета области почти на 60 миллиардов рублей.

Поправки в Закон «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» рассмотрят пятого апреля на заседании Мособлдумы. Суть законопроекта состоит в необходимости увеличения расходов бюджета Подмосковья почти на 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы.

На строительство и реконструкцию региональных и муниципальных дорог выделят большую часть бюджетных денег. По словам председателя областного парламента Игоря Брынцалова, общая сумма расходов бюджета в этом году будет составлять 573,5 миллиарда рублей.

Спикер Мособлдумы отметил, что в 2018 году помимо расходов увеличатся и доходы региона. Они станут больше на 7,6 миллиарда рублей и составят 474,6 миллиарда рублей.

По словам Брынцалова, область увеличит расходы бюджета по социальным направлениям. Из средств регионального бюджета будут финансироваться госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и «Социальная защита населения Московской области». На каждую направят более пяти миллиардов рублей.

Также средства из бюджета выделят на выплату матпомощи жителям в возрасте 70 лет и старше. Для этого направили 3,5 миллиарда рублей. Выделение средств предусмотрено и для дополнительных выплат врачам амбулаторно-поликлинического звена, участковым и «узким» специалистам, на эти цели пойдет 493 миллиона рублей. Также дополнительно 456 миллионов рублей выделят на капитальный ремонт общеобразовательных организаций, 340 миллионов — на ремонт детских садов.

Значительная часть средств бюджета пойдет на выполнение программы по формированию комфортной городской среды. На нее дополнительно выделят почти 3,5 миллиарда рублей, а на переселение граждан из аварийных домов направят еще 298 миллионов рублей.

"В зоне особого внимания у нас традиционно военные городки. При любой возможности стараемся увеличить финансирование соответствующей программы. Возможность нашлась и в этот раз — порядка 650 миллионов рублей будет направлено на благоустройство общественных территорий в военных городках", — отметил Брынцалов.