Продавцы выступили за НДС для интернет-посылок

В 2017 году в Россию прибыло 320 миллионов посылок с товарами. К 2020 году их количество достигнет 820 миллионов, прогнозируют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Купить телефон, одежду, да хоть коврик для занятий йогой дешевле с доставкой из-за рубежа. Самую большую долю в общем обороте розницы трансграничная торговля занимает в сегменте малой бытовой техники и электроники — 10,4 процента, на одежду приходится 7,2 процента, на обувь — почти 6 процентов.

Товары в посылках сейчас облагаются пошлиной только при стоимости от тысячи евро, но таких трансграничных отправлений лишь 0,4 процента. Зарубежные интернет-магазины также не нуждаются в сертификации своей продукции, не должны ставить онлайн-кассы и не обязаны сдавать никакую отчетность в российские налоговые органы , сетует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров . Российские интернет-магазины отдают государству в среднем 28 процентов от стоимости импортного товара в виде пошлин и НДС. В результате они теряют контроль над российским рынком: в прошлом году доля зарубежных компаний интернет-торговли на нем была не менее 37 процентов, в этом уже достигает 44 процентов, предупреждает Алексей Федоров. Если не принять мер, она вырастет еще больше, солидарен в этих опасениях представитель АКОРТ Тагир Калимуллин

Государство также в убытке, оно теряет порядка 100 миллиардов рублей налогов ежегодно. А когда доля иностранцев вырастет еще больше, будет терять до 300 миллиардов.

Определенный план действий уже есть. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза предусматривает снижение порога беспошлинных посылок в 2019 году до 500 евро, а в 2020 году — до 200. Но основная доля (64 процента) трансграничной торговли приходится на покупки до 22 евро. Минфин уже предлагал снизить порог до 20 евро.

Если таможенные сборы будут включены в стоимость товара, российским компаниям станет проще конкурировать с зарубежными. Вот только для покупателей товары подорожают. Рынок на это отреагирует по-своему, например, в Евросоюзе в ответ на повышение таможенных пошлин сразу же вырос поток подарков. А согласно международной почтовой конвенции, их пошлиной облагать нельзя.

От преференций для иностранных интернет-магазинов потери государства возрастут до 300 миллиардов рублей